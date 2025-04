Cagliari, mini ritiro prima della Fiorentina

Niente partita per la scomparsa del Papa. Ma Cagliari comunque in campo ad Assemini anche ieri in vista della gara di domani sera alla Domus contro la Fiorentina. Oggi fair play e condivisione del centro sportivo alle porte della città con il club viola costretto a rimanere in Sardegna (ma senza campo di allenamento) dalla data ravvicinata del recupero: De Gea e compagni utilizzano i campi di mattina, Mina e soci nel pomeriggio. Per il resto in casa rossoblù cambia la tabella di avvicinamento alla sfida con la Fiorentina: dopo l'allenamento di stasera il Cagliari rimarrà in ritiro ad Assemini sino a domani pomeriggio. Uscirà insomma dal centro sportivo solo per il trasferimento allo stadio. Qualche ora in più tutti insieme per concentrarsi in vista di una gara che può diventare decisiva nella corsa salvezza. Il Cagliari ha, infatti, l'occasione di allungare la distanza dalla zona calda e portarsi addirittura a più otto dalla coppia Venezia-Empoli e a più sette dal Lecce. Un recupero che, comunque, non stravolgerà molto i piani dei rossoblù: la gara successiva con il Verona sarà lunedì prossimo e il Cagliari avrà quattro giorni di tempo per preparare la gara con gli scaligeri. Partita di Pasquetta saltata, ma la squalifica di Deiola resta. Per la mediana Nicola potrebbe rilanciare Prati accanto ad Adopo. Anche Luperto riprenderà il suo posto al centro della difesa. In attacco probabile nuova chance per Luvumbo.