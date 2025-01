Cagliari-Lazio, il Prefetto di Cagliari vieta trasferta ai laziali

Trasferta vietata ai laziali, Cagliari si blinda in vista della partita alla Unipol Domus. Lo ha deciso il prefetto di Cagliari Giuseppe Castoldi. "In occasione dell'incontro di calcio Cagliari-Lazio valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, in programma per lunedì 3 febbraio 2025, alle ore 20.45 presso lo stadio Unipol Domus di Cagliari, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Lazio. Il provvedimento è stato emesso dal prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive", si legge nel comunicato diffuso dalla prefettura.