Cagliari-Juve, settore ospiti solo con tessera tifoso

In occasione della gara di serie A Cagliari-Juventus per la ventiseiesima giornata del campionato di serie A, in programma per domenica 23 febbraio, alle 20:45 alla Unipol Domus di Cagliari, è stata disposta la vendita dei biglietti ai soli nati e residenti in Piemonte esclusivamente per il settore ospiti e titolari di tessera "Juventus card". Il provvedimento è stato emesso dal prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, "per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive".