Cagliari, Godin atteso in città per la firma

VERSO L'UFFICIALITà

Il Cagliari attende Diego Godin: grande colpo del mercato rossoblù, un acquisto concluso al termine di una lunga trattativa. Prima l'uruguaiano si era liberato dall'Inter che verserà al giocatore una buonauscita e onorerà i primi tre mesi della stagione (luglio, agosto, settembre). Una volta sbarcato in Sardegna, il difensore metterà la firma su un accordo di tre anni da 2,5 milioni di euro a stagione.

Godin si è già sottoposto alle visite mediche di rito e nelle prossime ore è atteso all'aeroporto di Elmas. In una nota la società si è raccomandata di evitare assembramenti, rassicurando i tifosi con la promessa di una presentazione del nuovo acquisto direttamente alla Sardegna Arena.

Nel frattempo il dialogo tra Inter e Cagliari prosegue anche sul fronte Nainggolan. Non è un mistero infatti che sia i rossoblù che il giocatore premano per un ritorno del Ninja nel capoluogo sardo, ma c'è ancora da lavorare sulle cifre, con l'Inter che valuta 15 milioni il centrocampista e il Cagliari che vorrebbe scendere a 12.

E INTANTO GIULINI LO ANNUNCIA SUI SOCIAL...

Con un tweet, Diego Godin ha detto addio all'Inter prima di cominciare la sua nuova avventura al Cagliari. "Grazie mille a tutta la famiglia nerazzurra per tutto l'amore e il rispetto che mi ha dato quest'anno. È stato un anno intenso e atipico per la situazione che abbiamo vissuto nel mondo, ma nonostante questo credo sia stato fatto un ottimo lavoro.E abbiamo rimesso la squadra al top, lottando per cose importanti come merita. Conservo il ricordo di tutti voi tifosi, che siete quelli che rendono davvero grande questo club. E ovviamente dei miei colleghi. E di tutte le persone che lavorano giorno per giorno al fianco del team che mi hanno sempre trattato con il sorriso!

Un abbraccio e in bocca al lupo!