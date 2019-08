Brutta tegola sul Cagliari di Maran. Alessio Cragno, uscito per un problema alla spalla nell'amichevole contro il Fenerbahce, rischia un mese di stop. Se così fosse, il portiere salterebbe le prime 2 gare di campionato contro Brescia e Inter, oltre alla sfida del terzo turno preliminare di Coppa Italia che si giocherà domenica alla Sardegna Arena, e sarebbe a rischio anche la sua convocazione in Nazionale per gli impegni delle qualificazioni agli Europei contro Armenia e Finlandia, fissati per inizio settembre.