Cagliari, Asamoah: "Sto benissimo, sono pronto per giocare"

"Sto benissimo, negli ultimi due-tre mesi mi sono allenato da solo, ieri ho iniziato a lavorare con la squadra. Sono pronto sia mentalmente che fisicamente, ora mi mancano le partite ufficiali". Cosi' il nuovo giocatore del Cagliari Kwadwo Asamoah nella conferenza stampa di presentazione. "Sono contento della mia scelta di venire a Cagliari. C'erano tante richieste: avevo intenzione di chiudere la carriera con un'esperienza all'estero, ma poi si è prospettata la possibilità di venire in Sardegna e non ci ho davvero pensato due volte ad accettare", ha spiegato il ghanese, svincolato dopo la fine dell'esperienza all'Inter. "Ho giocato qui tante partite da avversario: ho percepito lo spirito di questo club e dei propri tifosi. Ringrazio quindi il presidente, i dirigenti, il mister per avermi dato questa opportunita'. Voglio dare il massimo, la squadra attraversa un momento di difficolta' ma ha tutto per venirne fuori: giocatori forti e un bravo allenatore. Dobbiamo riprenderci presto",.