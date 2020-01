CAF Awards 2019: Sadio Mané è il miglior calciatore africano

CAF AWARDS 2019

È Sadio Mané il Pallone d'Oro africano 2019. L'attaccante senegalese del Liverpool è stato premiato come miglior giocatore del suo continente in occasione dei CAF Awards 2019, battendo la concorrenza del compagno di club Mohamed Salah e dell'attaccante del Manchester City Riyad Mahrez. Nella top 11 figura anche il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Calciatore africano dell'anno: la top 11 ipp

Mané corona così nel migliore dei modi un 2019 da sogno, in cui ha conquistato la Champions League, la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club con la maglia dei Reds. Si tratta solamente del secondo calciatore senegalese a portare a casa questo prestigioso trofeo: in passato ci era riuscito solamente El Hadji Diouf, che fece doppietta nel 2001 e 2002. A Momo Salah, invece, non riesce l'impresa di eguagliare il record di tre vittorie consecutive detenuto da Eto'o e Yaya Touré, che restano anche i più titolati in assoluto (4 trionfi).