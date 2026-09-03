Buoni&Cattivi: Mendy, zampata da vero bomber, Mulattieri è on fire
Il gol dell'attaccante scuola Inter manda il Verona in paradiso. Sono già tre le squadre cadette agli ottavi: l'Hellas si aggiunge a Cremonese e Palermodi Matteo Dotto
Quando ormai le rispettive panchina preparavano la lista dei rigoristi, ecco la leggerezza del capitano cagliaritano, il 21enne uruguagio Juan Rodriguez, e il gol di Mulattieri che firma l'1-2 del Verona a Cagliari. Terza vittoria esterna in queste prime sei partite degli ottavi di finale, che vedranno in lizza tre squadre di B (Cremonese, Palermo e Verona). In attesa di Genoa-Sudtirol e Fiorentina-Pisa.
BUONI
MENDY - Primo centro stagionale per l'attaccante classe 2007, autore nel campionato scorso di una fantastica doppietta all'Atalanta. Bello il cross di Fadera, bravissimo il senegalese a bruciare sul tempo Edmundsson con una zampata mancina che non lascia scampo a Perilli per il gol dell'illusorio pareggio.
LIVRAMENTO - Il nazionale capoverdiano, protagonista ai recenti Mondiali, serve un cioccolatino per il gol di Harroui (con la collaborazione di Radunovic) che pone le basi per il colpaccio Hellas a Cagliari. E poi sfiora l'assist-bis nella ripresa.
MULATTIERI - Samuele è "on fire". Rientrato dalla Spagna (con ritorno nella Liga del La Coruna), subito a segno nel debutto in campionato (con sconfitta 1-2 con l'Ascoli) ecco finalmente un gol "pesante" che regala al Verona la Roma negli ottavi di finale. Ci crede, manda in confusione Rodriguez e buca un incerto Radunovic.
CATTIVI
LITETA - Il 20enne centrocampista zambiano perde il pallone sanguinoso che porta al primo vantaggio veronese, per il resto si vede poco e male.
RADUNOVIC - Rientrato dal prestito allo Spezia, ha sulla coscienza entrambi i gol del Verona. Poi prova il gol di testa nell'ultima azione della partita, senza fortuna. Caprile tra i pali del Cagliari può dormire sonni tranquilli.