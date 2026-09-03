Buoni&Cattivi: Mendy, zampata da vero bomber, Mulattieri è on fire

Quando ormai le rispettive panchina preparavano la lista dei rigoristi, ecco la leggerezza del capitano cagliaritano, il 21enne uruguagio Juan Rodriguez, e il gol di Mulattieri che firma l'1-2 del Verona a Cagliari. Terza vittoria esterna in queste prime sei partite degli ottavi di finale, che vedranno in lizza tre squadre di B (Cremonese, Palermo e Verona). In attesa di Genoa-Sudtirol e Fiorentina-Pisa.