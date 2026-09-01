Buoni & Cattivi: Dany Mota peperino, Robinson ha un talento debordante, Ismajili che buchi

Il Monza passa al Grande Torino e si guadagna il Milan a San Siro. Juric si vendica del suo vecchio Toro, Abate inanella il terzo ko consecutivo e i tifosi continuano la feroce contestazione al presidente Cairo. Giallo finale: non punito un braccio largo di Lucchesi, esattamente come nella prima giornata non era stato assegnato al Milan un calcio di rigore per mani di Vlasic. La linea è la stessa, la logica avrebbe voluto che fossero stati puniti entrambi.