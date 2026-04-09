Buonfiglio: "Commissariamento Figc? Ci sono cose che non ci è consentito fare"

09 Apr 2026 - 13:28

"Ognuno di noi può avere in testa delle cose, ma ci sono cose che si riescono a fare e altre che non ci è consentito fare. A oggi, nel pieno rispetto delle regole della Federazione e dello Statuto, c'è il presidente Gravina che porterà all'assemblea elettiva di giugno. Al momento è così". Così il presidente del Coni, Luciano Bonfiglio, parlando ai giornalisti dopo l'udienza concessa da Papa Leone XIV agli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina rispondendo ai giornalisti sull'ipotesi commissariamento della Figc. 

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