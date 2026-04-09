Bayern Monaco, Olise mette nel mirino l'incredibile record di Mkhitaryan

Col passaggio a Kane per il secondo gol sul campo del Real Madrid, Michael Olise è arrivato a quota 29 assist in 41 partite stagionali. Il centrocampista del Bayern Monaco sta scalando le posizioni di una particolare classifica, quella del record di assist in una sola stagione, primato detenuto da Henrikh Mhitaryan. L'attuale centrocampista dell'Inter, infatti, nel 2015/16 aveva messo a referto 32 assist (e 23 gol) in 52 partite con la maglia del Borussia Dortmund.