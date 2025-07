Amichevole tra Milan e Milan Futuro questa mattina a Milanello. La prima squadra ha vinto 3-0 contro i giovani allenati da Massimo Oddo: in gol per i rossoneri Davide Bartesaghi nel primo tempo, Mattia Liberali e Matteo Gabbia nella ripresa. Stasera il gruppo volerà a Singapore per l'inizio del tour estivo.