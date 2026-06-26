"Buon compleanno leggenda": il Milan fa gli auguri a Paolo Maldini

26 Giu 2026 - 10:46
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La rottura è stata dolorosa, i tifosi del Milan lo hanno invocato e continuano a farlo a gran voce in questo momento di ricostruzione ma i rapporti tra Paolo Maldini e l'attuale proprietà rossonera continuano a essere tesissimi. "Io one man show? Si risponde da solo", la replica di qualche settimana fa dell'ex dt rossonero alle parole di Gerry Cardinale. Ma nel giorno del suo 58° compleanno, il club rossonero ha fatto gli auguri via social all'ex capitano e dirigente attraverso i canali social: "Paolo Maldini, una leggenda dell'AC Milan. Gli auguriamo il meglio per il suo compleanno".

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