"Buon compleanno leggenda": il Milan fa gli auguri a Paolo Maldini

La rottura è stata dolorosa, i tifosi del Milan lo hanno invocato e continuano a farlo a gran voce in questo momento di ricostruzione ma i rapporti tra Paolo Maldini e l'attuale proprietà rossonera continuano a essere tesissimi. "Io one man show? Si risponde da solo", la replica di qualche settimana fa dell'ex dt rossonero alle parole di Gerry Cardinale. Ma nel giorno del suo 58° compleanno, il club rossonero ha fatto gli auguri via social all'ex capitano e dirigente attraverso i canali social: "Paolo Maldini, una leggenda dell'AC Milan. Gli auguriamo il meglio per il suo compleanno".