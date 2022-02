Bundesliga: passo falso Dortmund, il Bayern va in fuga

BUNDESLIGA

Il Borussia si fa rimontare sull’1-1 dall’Augusta e scivola a otto punti di distanza dai bavaresi, vince il Lipsia

Bayern Monaco in fuga dopo la 24esima giornata della Bundesliga. Il Borussia Dortmund secondo commette infatti un passo falso in casa dell’Augusta non andando oltre l’1-1 contro la quartultima in classifica: la squadra di Rose si allontana così a otto punti di distanza dai bavaresi e il divario comincia a essere molto consistente. Sorride invece il Lipsia rivitalizzato da Domenico Tedesco: 1-0 a Bochum e zona Champions agganciata. Getty Images

AUGUSTA-DORTMUND 1-1

Brutto passo falso del Borussia Dortmund che rischia di far scomparire le ultime speranze per la corsa al titolo della Bundesliga. La squadra di Rose scivola infatti a otto punti di distanza dal Bayern Monaco capolista, lanciando di fatto la fuga dei bavaresi verso la vittoria del campionato. Ci vorrebbe infatti un miracolo per colmare un simile divario, soprattutto alla luce dei risultati sempre altalenanti del Borussia: anche oggi, in casa della quartultima in campionato, il Dortmund passa in vantaggio al 35’ con Hazard ma poi si perde, non ammazza la partita, si rilassa e subisce il clamoroso pari al 78’ di Serenren-Bazee. La reazione è sterile e allora mezzo Meisterschale vola verso Monaco di Baviera.

BOCHUM-LIPSIA 0-1

Vittoria fondamentale per il Lipsia in chiave Champions: la squadra della Red Bull, che da quando è arrivato Domenico Tedesco in panchina ha decisamente cambiato passo, infila il terzo successo consecutivo che vale il quarto posto a 40 punti a parimerito con Friburgo ed Hoffenheim. Partita non facile in casa di un Bochum che veleggia a metà classifica ma deve comunque guardarsi sempre le spalle: il Lipsia non sfonda fino al minuto 81’, quando arriva il lampo di Nkunku entrato a inizio ripresa e bravo a risolvere una situazione intricata. L’assalto finale dei padroni di casa non porta a nulla e gli ospiti si godono un posto in zona Europa.