BUNDESLIGA, IL BORUSSIA M'GLADBACH NON SBAGLIA UN COLPO

Il Borussia Monchengladbach risponde ai successi di Lipsia e Bayern Monaco battendo 3-1 il Werder Brema nella gara valida per l'undicesima giornata di Bundesliga. I padroni di casa sbloccano il risultato al 20' con Bensebaini e nel giro di due minuti raddoppiano con Herrmann. Nella ripresa gli ospiti sprecano la chance di tornare in partita con un rigore fallito da Klaassen, Herrmann cosi' al 14' firma il tris che chiude i conti. Di Bittencourt in pieno recupero il gol della bandiera per il 3-1 finale. Il Borussia sale così a 25 punti, nuovamente a +4 sulle dirette inseguitrici.