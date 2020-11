Bundesliga: il Bayer aggancia il Dortmund, vince anche il Wolfsburg

Nel posticipo della settima giornata di Bundesliga, il Bayer Leverkusen batte 4-3 il Borussia Monchengladbach e aggancia il Dortmund al terzo posto a quota 15. Decisive la doppietta di Alario e le marcature di Bailey e Baumgartlinger. Inutili, per gli ospiti, le due reti di Stindl e il colpo di tacco di Lazaro. Vince anche il Wolfsburg: 2-1 all'Hoffenheim grazie a Steffen e Weghorst, con gli ospiti che sbagliano un rigore al 94' con Dabbur.

BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 4-3

Il Leverkusen si aggiudica una partita bellissima, ricca di reti e occasioni da gol. Alla Bay Arena, la partita si sblocca al 18': Embolo supera in uscita Hradecky che lo stende in area. Dal dischetto, Stindl non sbaglia, firmando l'1-0 per il M'Gladbach. Il Bayer si vede annullare un gol per fuorigioco, ma trova comunque il pareggio: al 27', infatti, Diaby recupera il pallone, percorre metà campo e serve Alario, che con un destro a giro trova l'incrocio dei pali e l'1-1. Passano due minuti e gli ospiti tornano in vantaggio con Stindl, che approfitta di un retropassaggio sbagliato e batte Hradecky in diagonale, firmando la doppietta. Gli ospiti sfiorano il tris al 34' con la traversa colpita da Bensebaini e al 39' con il contropiede fallito da Thuram. Al 41', però, Alario trova il 2-2 e la doppietta con un colpo di testa su assist di Wirtz dopo un'uscita completamente sbagliata di Sommer. Nella ripresa, al 67', il M'Gladbach sbaglia clamorosamente il gol del 3-2: cross di Bensebaini, salvataggio sulla linea di Hradecky sulla scivolata di Stindl e incredibile errore a porta vuota di Wolf. Il Leverkusen, seguendo la più classica delle regole del calcio, segna sull'azione successiva: Diaby si invola sulla sinistra e premia la sovrapposizione di Bailey, che fa passare il pallone sotto le gambe di Sommer e firma il 3-2. All'82', arriva addirittura il poker: lo segna Baumgartlinger con una zampata in area su cross rasoterra di Amiri. Al 94', l'ex Inter Valentino Lazaro regala ai suoi un'ultima speranza segnando con un incredibile gol di tacco al volo, ma non basta: finisce 4-3, con il Bayer Leverkusen che aggancia il Dortmund al terzo posto a quota 15 punti.

WOLFSBURG-HOFFENHEIM 2-1

Successo con brivido finale per il Wolfsburg. Partita ricca di emozioni alla Volkswagen Arena: dopo 26 minuti, infatti, i padroni di casa sono già sul 2-0 grazie al diagonale mancino al 5' di Steffen, che poi regala a Weghorst il pallone del 2-0. Nel finale, però, succede l'incredibile: all'82', l'attaccante ex AZ Alkmaar fallisce un rigore assegnato per fallo di Vogt su Schlager. All'87', allora, è Adamyan, proprio su lancio lungo di Vogt, a sfruttare l'errore di Brooks e firmare il 2-1. Al 94', la grande chance per il pareggio: il portiere ospite Baumann, salito in area per l'ultimo calcio d'angolo del match, riceve una gomitata da Arnold e Jablonski concede il calcio di rigore. Dal dischetto, però, Dabbur si lascia ipnotizzare da Casteels, che regala tre punti preziosissimi al Wolfsburg, ora in zona Europa con 11 punti. Per l'Hoffenheim, invece, è crisi nera: solo 7 punti e quarto ko nelle ultime cinque partite per gli uomini di Hoeness, a secco di vittorie dal 4-1 sul Bayern Monaco dello scorso 27 settembre.