Cinque le partite della 15/a giornata di Bundesliga giocate nel pomeriggio. Cadono in casa l'Eintracht Francoforte e lo Stoccarda, rispettivamente contro il Magonza (1-3) e il St. Pauli (0-1). Nelle altre gare successo del Werder Brema sull'Union Berlino per 4-1, del Borussia Moenchengladbach per 2-1 in casa dell'Hoffenheim e del Kiel per 5-1 sull'Augusta.