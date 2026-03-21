Bundesliga: Bayern a valanga, pari tra Heidenheim e Leverkusen

Nella 27esima giornata di Bundesliga il Bayern Monaco travolge per 4-0 l'Union Berlino con reti di Olise (43'), doppietta di Gnabry (45'+1' e 67') e Kane. Gol e spettacolo nel 3-3 fra Heidenheim e Bayer Leverkusen. Al 22' Tillman porta in vantaggio gli ospiti che poi raddoppiano al 35' con Schick. Al 56' Behrens accorcia le distanze per Heidenheim, mentre al 72' Pieringer trova il pareggio su calcio di rigore. Al 79' Schick porta di nuovo avanti il Bayer, ma all'85' la doppietta di Pieringer fissa il risultato sul 3-3. Di seguito gli altri risultati delle partite sin qui disputate oggi: Colonia-Borussia Monchengladbach 3-3; Wolfsburg-Werder Brema 0-1.