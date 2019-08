Il Bayern Monaco risponde prontamente al Borussia Dortmund, vittorioso ieri sera a Colonia, battendo 3-0 in trasferta - nella Veltins Arena a Gelsenkirchen - lo Schalke 04 allenato da David Wagner. I campioni di Germania in carica hanno messo in mostra un Robert Lewandowski incontenibile, che ha realizzato tutti e tre i gol della partita: dopo 20' su rigore, al 5' e al 30' della ripresa, su assist di Koman. Adesso i bavaresi di Niko Kovac sono a 4 punti in una classifica guidata con 6 lunghezze da Borussia Dortmund, Friburgo e Bayer Leverkusen. Anche il Borussia Moenchengladbach è a quota 4.