BUNDES, FINISCE 1-1 L'ANTICIPO TRA WERDER E STOCCARDA

22/02/2019

Finisce in parita (1-1) l'anticipo del venerdì in Bundesliga tra il Werder Brema e lo Stoccarda valido per il 23esimo turno. Al vantaggio degli ospiti messo a segno dopo dopo due minuti da Zuber, ha replicato Klaassen al 45esimo. Lo Stoccarda resta al terzultimo posto con 16 punti, il Werder è nono con 32 punti.