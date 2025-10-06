Buffon ribadisce: "Gli scudetti revocati sono stati vinti sul campo. Nazionale? Serve attaccamento"

Proprio nel 2006, poco tempo dopo la diffusione dello scandalo Calciopoli, Buffon vinceva da protagonista il mondiale con la nazionale azzurra, e proprio con la nazionale sta continuando il suo viaggio nel mondo del calcio, come Capo Delegazione: "Al 90% l'Italia dovrà fare lo spareggio per andare al Mondiale. Le ultime partite del girone dovranno prepararci per arrivare al meglio a quel momento, noi siamo sicuri che con questa unità tutto sia possibile. Serve attaccamento alla Nazionale, è fondamentale".