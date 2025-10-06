Buffon ribadisce: "Gli scudetti revocati sono stati vinti sul campo. Nazionale? Serve attaccamento"

L'ex portiere della Juventus, ora Capo Delegazione della nazionale, ha parlato così di Juve e Italia
Gianluigi Buffon, Capo Delegazione della nazionale italiana, è tornato a parlare alle porte della sosta nazionali in cui l'Italia di Gattuso affronterà Estonia e Israele.
L'ex portiere della Juventus è tornato anche sulla vicenda Calciopoli che sconvolse il calcio italiano nel 2006, quando vestiva la maglia bianconera: "Con la Juve ho vinto 13 scudetti, non 11. Bisogna considerare anche quelli vinti sul campo e revocati in seguito a decisioni giudiziarie. Per me quei titoli hanno lo stesso valore".
Proprio nel 2006, poco tempo dopo la diffusione dello scandalo Calciopoli, Buffon vinceva da protagonista il mondiale con la nazionale azzurra, e proprio con la nazionale sta continuando il suo viaggio nel mondo del calcio, come Capo Delegazione: "Al 90% l'Italia dovrà fare lo spareggio per andare al Mondiale. Le ultime partite del girone dovranno prepararci per arrivare al meglio a quel momento, noi siamo sicuri che con questa unità tutto sia possibile. Serve attaccamento alla Nazionale, è fondamentale".
