Buffon: "Mondiale per club negli Usa opportunità per innovare"

"Sarà una nuova competizione, un torneo che spingerà tutti i club e i loro giocatori a cercare di vincere e dare il massimo". Sebbene il calcio gli abbia dato così tanto, la leggenda italiana Gigi Buffon riconosce ancora la necessità che il gioco si evolva, e crede che la pionieristica Coppa del Mondo per Club Fifa 2025 farà proprio questo. La nuova competizione, che si terrà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, vedrà 32 squadre sfidarsi per essere incoronate le più grandi del pianeta. "Penso che sia molto positivo. A volte, come abbiamo visto in molti altri casi, il calcio ha bisogno di inventarsi qualcosa di nuovo, di innovare. E per me questa Coppa del Mondo per Club è una grande opportunità", ha aggiunto l'ex capitano della Juve e della Nazionale a Fifa.com. Buffon, 46 anni, ha giocato la sua ultima partita da professionista nel 2023 e, quando gli è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto competere nella nuova Coppa del Mondo per Club, ha scherzato dicendo che perchè no. "Oh, sì, mi sarebbe piaciuto molto giocarci", ha detto il detentore del record di presenze in Italia. "Potrebbe ancora succedere. Chi lo sa? Non sarebbe una sorpresa!", ha aggiunto.

Due delle ex squadre di Buffon, la Juventus e il Paris Saint-Germain, saranno tra le 32 che puntano alla gloria negli Stati Uniti. Anche i giganti della Serie A Juve e Inter si sono qualificati e Buffon ha insistito sul fatto che "il desiderio di vincere sarà estremamente alto" delle squadre italiane. Sia la Juventus che l'Inter sono state inserite in gruppi intriganti e veramente globali. Il club torinese si scontrerà con il Wydad AC, l'Al Ain FC e il Manchester City, mentre i nerazzurri affronteranno il CA River Plate, l'Urawa Red Diamonds e il CF Monterrey. In effetti, ci sono abbinamenti interessanti negli otto gruppi, Buffon ritiene che organizzare il torneo negli Stati Uniti aggiungerà ulteriore lustro e prestigio all'evento. "Non credo che ci sia nessun altro posto al mondo che possa promuovere un prodotto come gli Stati Uniti", ha detto. "È un modo per elevare questo torneo. La cultura del calcio è notevolmente migliorata. Si è espansa", ha aggiunto. "Gli americani sono diventati molto più competitivi perché ora hanno anche molti più giocatori nei migliori club in Europa. Non dimentichiamo, inoltre, che la nazionale femminile degli Stati Uniti è estremamente competitiva e molto forte. Credo che questo aiuti il calcio in America a stabilire costantemente obiettivi più alti", ha concluso.