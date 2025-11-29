Logo SportMediaset

Calcio

Bufera Barca-Real, Laporta: "Mai corrotto gli arbitri, il Madrid invece..."

29 Nov 2025 - 13:08

Continua il botta e risposta tra Florentino Perez, presidente del Real Madrid, e Joan Laporta, corrispettivo del Barcellona. Ad accendere ancora di più la rivalità tra questi due club storici il caso Negreira, secondo cui i blaugrana avrebbero corrisposto pagamenti per 8 milioni a scoietà legate all'ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri (CTA) della Federazione Calcio Spagnola (RFEF). Il numero uno dei catalani ha rispossto così alle frecciatine di Florentino: "Il Barcellona non ha mai comprato un arbitro e in generale non viene favorito, contrariamente a quanto accade con il Real Madrid per tutta la vita. Hanno favorito il Madrid per tutta la vita. Per non andare oltre, nell'ultima partita il Real Madrid ha segnato due gol che non andavano convalidati: è chiaro che Bellingham tocca la palla con il braccio e nell'altra Vinicius colpisce sul naso Iñaki. Se quei due gol non fossero stati assegnati ora il Barcellona sarebbe in cima alla Liga". 

