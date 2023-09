Buenos Aires, La Paz, San Siro: tour de force? A caricare Lautaro ci pensa... il Milan

© Getty Images

Dalla doppietta di San Siro all'Argentina, venerdì la sfida contro l'Ecuador al Monumental, poi la Bolivia martedì 12 settembre, ai temibili e temuti 3600 metri di altitudine di La Paz. Impegni serrati per il capitano dell'Inter e capocannoniere della Serie A Lautaro Martinez, il cui rientro alla base è previsto per il tardo pomeriggio/serata di mercoledì 13 settembre: da lì due giorni con il gruppo prima del derby di sabato pomeriggio. Già, il Milan. Il Toro arriva all'appuntamento carico come non mai: due reti al Monza, una al Cagliari, ancora due alla Fiorentina. Quando vede il rossonero, poi, nessuno come lui sa come far male all'avversario. Nei quattro derby del 2023 è andato a segno tre volte: a Doha in Supercoppa, in campionato a febbraio e in Champions nella semifinale di ritorno. In carriera ha affrontato il Milan 14 volte (ha saltato il derby di ritorno della stagione 19/20 perché squalificato, ha visto dalla panchina il suo primo incrocio nel campionato 18/19) andando in rete in totale 8 volte: 9 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Ogni volta che ha incornato l'avversario ha poi esultato anche al novantesimo.