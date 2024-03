Brighton, De Zerbi tenta la rimonta con la Roma: "Per completarla serve una partita più che perfetta"

EUROPA LEAGUE

Il tecnico bresciano ha parlato in conferenza stampa spiegando l'intenzione di ribaltare il risultato dell'andata

Il 4-0 dell'Olimpico non sembra essere un problema per Roberto De Zerbi, quanto piuttosto uno stimolo per fare ancora meglio e ribaltare la situazione. Il tecnico del Brighton ha espresso tutta la propria convinzione nella rimonta nel ritorno degli ottavi di Europa League mostrando anche il sostegno della città. "Per rimontare con questa Roma devi fare molto più di una partita ottima, ma noi dobbiamo crederci. Poi non contano le parole, ma quello che facciamo in campo - ha spiegato l'allenatore bresciano durante la conferenza stampa della vigilia -. Indipendentemente da come andrà, la squadra dovrà essere ricordata comunque perché ha fatto un grande lavoro fin qui".

L'esperienza internazionale serve chiaramente a certi livelli, ma non basta soltanto quella, serve anche la voglia di compiere una rimonta storica come già osservato in occasione della sfida di campionato vinta con il Nottingham Forrest. Dopotutto non sarebbe la prima volta per De Zerbi che, quando era sulla panchina del Foggia, seppe recuperare un 5-0 patito in semifinale di Coppa Italia di Serie C contro la Robur Siena e accedere così alla sfida decisiva. "Quella e' un'altra storia. Quel 4-0 ci fa ancora male. A Roma non abbiamo giocato da Brighton e non voglio parlare delle assenze, chi c'era poteva fare meglio. A me piace dire la verita', anche se scomoda. Quando le cose non vanno bene sono il primo a mettermi in discussione. Credo che l'andata debba essere di scuola per tutti. Potevamo fare qualcosa di meglio e domani dovremo giocare come sappiamo".

In merito al futuro ancora tutto rimandato, anche perchè prima bisogna essere come il portiere Bart Verbruggen, fare di tutto per vincere 5-0: "Qui sto bene, la competizione che si gioca non mi fa cambiare idea. Eventualmente mi fanno cambiare idea altre cose".

