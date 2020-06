Brescia, Balotelli va all'allenamento ma non lo fanno entrare

Doccia gelatissima questa mattina, poco prima delle 9, per Mario Balotelli che si è presentato al centro di allenamento del Brescia a Torbole Casaglia. L'attaccante però non è potuto entrare perché la società glielo ha impedito. Dopo un colloquio con un dipendete della società SuperMario è tornato a casa e lasciando il centro tecnico si sarebbe lasciato sfuggire questa frase: "Adesso dite che non voglio allenarmi...".