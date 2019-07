L'ex portiere del Flamengo, Bruno Fernandes, condannato a più di 20 anni di carcere per l'omicidio di una sua ex amante, è stato rilasciato dal carcere venerdì sera e sconterà il resto della sua pena agli arresti domiciliari. Le immagini della TV brasiliana hanno mostrato il 34enne Fernandes, in passato accostato anche al Milan, uscire dalla prigione di Varginha, nel Minas Gerais (sud-est), indossando una camicia bianca con cappuccio. L'ex calciatore si è precipitato in un veicolo senza parlare alla stampa. A Bruno Fernandes è stato concesso il regime di semi-libertà, che consente al condannato di lavorare o di seguire una formazione esterna per tornare in cella la sera.