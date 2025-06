Qualificazioni Mondiali 2026: esordio con pareggio per Ancelotti sulla panchina del Brasile

CILE-ARGENTINA 0-1

I campioni del Mondo in carica, invece, continuano a volare nonostante il pass per il 2026 sia già staccato da tempo: l'Argentina batte 1-0 il Cile e chiude aritmeticamente al primo posto con tre partite d'anticipo. La prima occasione è per Sanchez, con l'ex Inter che conclude ma sbatte sul Dibu Martinez. Così, al 16', è già tempo del gol decisivo: lo segna Julian Alvarez, che riceve in profondità da Almada e scavalca Cortes con un delicato tocco sotto. L'autore dell'assist potrebbe raddoppiare, ma il controllo e tiro in area finiscono in curva. Il portiere del Cile deve salvare altre due volte, mentre nella ripresa il Dibu è attento dalla distanza e Cepeda centra una gran traversa con un sinistro dal limite. Al 57', ecco una staffetta di qualità: Nico Paz, partito titolare, fa posto a Messi, che ci prova subito su punizione facile da bloccare. Sempre Almada si divora il 2-0 saltando Cortes ma sparando incredibilmente sull'esterno della rete, così finisce 1-0. Al Cile resta soltanto una comunque improbabile qualificazione allo spareggio: è ultimo a quota 10.



PARAGUAY-URUGUAY 2-0

Pass per il Mondiale più vicino per il Paraguay, che aggancia l'Ecuador al secondo posto grazie al 2-0 che consente di staccare l'Uruguay. La Celeste è quinta in classifica e rischia di essere raggiunta dal Venezuela, a -6 ma con una partita in meno e con lo scontro diretto a disposizione nel prossimo turno. La squadra di Alfaro segna in apertura e in chiusura di match: il vantaggio, al 13', porta la firma di Galarza, mentre nella ripresa è Enciso, su calcio di rigore, a chiudere i conti all'81'. Nel prossimo turno c'è Paraguay-Brasile: è il primo match point per staccare il pass per il Mondiale. Bielsa, invece, dovrà mettersi al riparo da brutte sorprese battendo il Venezuela.