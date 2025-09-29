Logo SportMediaset
Calcio

Brasile, altri guai per Neymar: non torna prima di novembre

29 Set 2025 - 10:05
© IPA

© IPA

Altri guai per Neymar, e si complica la possibilità' di un ritorno nella Seleçao allenata da Carlo Ancelotti. L'attaccante brasiliano, reclamato a gran voce da tifosi e osservatori per un rientro in nazionale, è fermo per un problema muscolare, e ora il suo club, il Santos, ha chiarito che non potrà tornare in campo prima di novembre. Il campionato brasiliano termina il 7 dicembre, ed il Santos è in lotta per non retrocedere, ma dovra' rinunciare al suo asso 33enne, miglior marcatore di sempre nella storia della nazionale brasiliana. Da quando è tornato alla squadra di San Paolo all'inizio dell'anno, "O' Ney" ha subito diversi infortuni che gli hanno impedito di giocare regolarmente per il club in campionato. In totale, ha collezionato 21 presenze e segnato sei gol. Il numero 10 non indossa la maglia verdeoro dall'ottobre 2023, quando subì la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro durante la sconfitta per 2-0 contro l'Uruguay a Montevideo. 

