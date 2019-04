Branca riparte da Malta: caccia ai nuovi talenti del calcio mondiale

05/04/2019

L’obiettivo del fondo ideato dall’ex promotore finanziario Massimiliano Barbiani (già in Zurich, Finanza&Futuro, Banca della Rete e Mps) è giocare un ruolo in un mercato che dal 2013 a oggi ha visto definirsi qualcosa come 86.212 trasferimenti su scala globale per un controvalore totale di oltre 7 miliardi di dollari e un monte commissioni complessivo di 2,14 miliardi pagati agli intermediari dai club, di cui 548 milioni solo lo scorso anno.



Nel business plan pluriennale (7 anni), oltre a prevedere la gestione di 160 operazioni di intermediazione tra Europa e Sud America, per arrivare a regime a un fatturato di 17 milioni con un margine netto di 11 milioni, c’è anche l’obiettivo di rilevare il controllo di un club di calcio nel Vecchio Continente. I campionati target sono quelli di Portogallo, dove il fenomeno dei fondi d’investimento è consolidato, e Svizzera, dopo aver già analizzato anche qualche opzione in Bulgaria. Nel mirino ci sono squadre di metà classifica di prima divisione.