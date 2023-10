Brahim Diaz e Yamal, il Marocco prova a strappare i due talenti alla Spagna 

VERSO LA COPPA D'AFRICA

La Nazionale guidata da Walid Regragui sarebbe al lavoro per portare i due giocatori iberici fra le fila dei "Leoni dell'Atlante" sfruttando la doppia nazionalità

Lamine Yamal fa la storia della Spagna: il più giovane della storia in gol





© Getty Images 1 di 4 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM In vista della Coppa d'Africa, il Marocco sarebbe in fermento. La nazionale guidata da Walid Regragui sta lavorando in vista dell'appuntamento in programma a gennaio 2024 in Costa d'Avorio puntando ad allargare la rosa dei possibili pretendenti a una maglia per i "Leoni dell'Atlante". Uno dei nuovi ingressi per la squadra che in Qatar ha saputo cogliere il quarto posto mondiale potrebbe esser Brahim Díaz che, secondo alcuni quotidiani locali, avrebbe accettato di vestire la maglia rosso-verde.

L'ex calciatore del Milan, attualmente al Real Madrid, ha affrontato tutta la trafila delle giovanili con la Spagna debuttando anche la maglia della "Roja" nel match di qualificazione ai Mondiali 2022 contro la Lituania dove ha messo a segno anche un gol. Lo scarso interesse riposto dal nuovo ct Louis De La Fuente e la volontà del giocatore avrebbero spinto Diaz ad approdare per la nazione d'origine del padre, con tanto di visita al "Santiago Bernabeu" da parte di Regragui.

Percorso inverso per Lamine Yamal che, nonostante i suoi sedici anni, si sta già prendendo la scena nel calcio europeo. Il giovanissimo attaccante del Barcellona è stato blindato dai blaugrana con una clausola da un miliardo di euro avendo modo di giocare anche con la nazionale maggiore dove all'esordio con la Georgia è diventato il più giovane giocatore ad andare in rete.

Yamal avrebbe attirato anche l'attenzione della squadra africana che lo avrebbe contattato complice la regola internazionale per cui, finché non si raggiunga il limite delle tre presenze con una nazionale prima di diventare eleggibile soltanto per quella. Un aspetto su cui starebbe facendo leva Regragui che, come spiegato dal quotidiano spagnolo "As", avrebbe spinto la federazione marocchina ad avanzare una proposta economica in cambio della disponibilità a intraprendere una nuova avventura. Un'offerta che Yamal avrebbe rifiutato, deciso a giocare con la Spagna.

