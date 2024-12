Bove, giocatori Genoa: "Vogliamo rivederti presto in campo"

A margine di un incontro con i tifosi a Genova, alcuni giocatori del Genoa hanno voluto mandare un messaggio a Edoardo Bove. "L'ho conosciuto da avversario e gli auguro di tornare presto in campo e che vada tutto bene - ha detto Andrea Pinamonti -. E' stato veramente brutto quanto accaduto, noi stavamo guardando la partita in pullman (tornando dalla trasferta di Udine, ndr) e c'è stato un momento di ghiaccio assoluto perché è stata una scena veramente brutta". "Ci ha dato un grande spavento - ha ribadito anche Alessandro Vogliacco -, ma siamo contenti delle ottime notizie che stanno arrivando. Gli siamo vicini, è un ragazzo serio, in gamba, fortissimo e non vediamo l'ora di rivederlo in campo".