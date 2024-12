Bove e la grande paura per la morte sul campo: i precedenti che hanno scioccato l’Italia

La morte in campo. A volte, per fortuna, soltanto sfiorata. Altre volte no. Il primo lutto (in partita) del calcio italiano è datato 30 ottobre 1977: durante Perugia-Juventus si accascia in campo Renato Curi, 24enne centrocampista della squadra umbra, stroncato in pochi minuti da un arresto cardiaco fulminante.