Borsa, la Juventus risorge: +20%

La Juventus è ferma in quarantena, la società bianconera torna a correre in Borsa. In un contesto positivo (a mezzogiorno l'indice guadagna il 13%), il titolo Juventus sovraperforma segnando un rialzo di circa il 20%. Partito cauto a quota 0,5722, dopo la drammatica seduta di ieri terminata con un -18%, è salito fino alla sospensione tecnica per eccesso di rialzo a quota 0,7. Una dozzina di milioni le azioni scambiate.