Bonucci: "Non chiuderò la carriera in Italia, ma vorrei giocare l'Europeo con la Nazionale"

LA CHIAMATA A SPALLETTI

Il difensore dell'Union Berlino ha parlato del suo futuro alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli

Leonardo Bonucci aveva già detto di voler chiudere la carriera con l'Union Berlino, tuttavia vuole togliersi ancora uno sfizio prima di lasciare i campi di gioco. L'ex difensore della Juventus ha annunciato la volontà di disputare gli Europei con la Nazionale: "Come ho già ricordato più volte, non tornerò a giocare in Italia perchè questa è la mia ultima stagione, tuttavia mi piacerebbe affrontare la competizione con la maglia azzurra".

Fra il sogno di Bonucci e la sua realizzazione è necessario raggiungere la qualificazione alla rassegna continentale, tuttavia il messaggio a Luciano Spalletti è arrivato forte e chiaro.

Dopo aver allontanato ogni possibilità di rivederlo in Serie A, l'ex giocatore bianconero ha parlato della sfida di Champions League con il Napoli oltre che del suo rapporto con i suoi compagni di squadra Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini con i quali componeva la celebre BCC. "Li sento ancora ogni tanto, ma a Berlino sto vivendo un'esperienza di vita - ha confessato Bonucci ai microfoni di Sky Sport -. Mi auguro che la serata di Napoli possa cambiare la nostra stagione".

Nonostante un inizio di stagione da dimenticare con una striscia di sconfitte che ha toccato quota dodici, l'azzurro non sembra esser sconfortato ed è pronto a riscattare una situazione complicata: "Ho la fortuna di trovarmi in un ambiente dove i tifosi ti continuano a incitare con il passare dei minuti. In squadra c'è un bel clima, tuttavia l'unica cosa che cambierei è l'approccio al risultato che sono sicuro arriverà".