Bonucci e il ricordo del 2021: "Non eravamo favoriti. La mia nuova vita da tecnico"

Ospite all'inaugurazione della 96ª Fiera del tartufo bianco d'Alba, Leonardo Bonucci - ex capitano di Juventus e Nazionale, oggi collaboratore nello staff di Roberto Mancini - ha ricordato i momenti più alti della sua carriera sul campo e affrontato i primi passi da tecnico. Bonucci ha indicato il successo a Wembley come la gioia più grande di sempre: "Ho vissuto una vita in un gruppo e vincere di squadra ti regala emozioni uniche. Il momento più bello della mia carriera è l'Europeo 2020: non eravamo favoriti, ma abbiamo vinto".