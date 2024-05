Bonucci dice stop al calcio giocato: l'ex Juve si ritira a 37 anni

L'ANNUNCIO

Il difensore disputerà oggi l'ultima gara del Fenerbahce, poi l'inizio della carriera da allenatore

© Getty Images Leonardo Bonucci si ritira dal calcio giocato. L'ex Juventus, che lo scorso agosto ha lasciato i bianconeri non senza polemiche (successivamente ha rinunciato al ricorso arbitrale contro il suo ex club) disputerà oggi la sua ultima partita in carriera. E lo farà in Turchia con il Fenerbahce, lì dove si è trasferito lo scorso gennaio dopo la separazione anticipata con l'Union Berlino. Il 37enne di Viterbo scenderà quindi in campo al cospetto dell'Istanbulspor e poi appenderà gli scarpini al chiodo. Il classe 1987 non ha mai fatto mistero di voler intraprendere la carriera da allenatore.

Bonucci, desideroso di tornare alla Juventus prima o poi come più volte annunciato, ha ricevuto sabato una maglia autografata da tutta la squadra del Fenerbahce con il numero 19 come si può vedere nello scatto postato sui social. Con i turchi il difensore ha totalizzato 12 presenze in sei mesi, con la delusione del penalty fallito nella sfida in Conference League in casa al cospetto dell'Olympiacos che ha sancito l'eliminazione dalla competizione dei gialloblù. "È stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia - ha detto Bonucci nel comunicato -. Ho cercato di mostrare il mio meglio dentro e fuori dal campo. Ringrazio tutti".

Bonucci, che esordito in Serie A con l'Inter nella stagione 2005-2006 nell'ultima giornata del campionato contro il Cagliari, si afferma a buoni livelli nel massimo campionato italiano con il Bari di Ventura, raggiungendo il picco della sua carriera con la maglia della Juventus. Nelle due esperienze in bianconero, divise dal negativo anno vissuto al Milan, il centrale 37enne ha vinto otto scudetti, cinque supercoppe italiane e quattro Coppa Italia. L'Europeo vinto da protagonista con l'Italia nel 2021 l'ultima grande gioia.