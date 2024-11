"Questo è un momento difficile, si vede, si sente. Si può assolutamente immaginare che questo non è un momento semplice per la Roma. Si è fatto qualche errore in passato e adesso si pagano le conseguenze. C'è un vuoto dirigenziale nella Roma? Probabile, alla Roma vogliamo bene, speriamo risolva i suoi problemi". Così Zbigniew Boniek, vicepresidente della Uefa ed ex giocatore giallorosso, all'arrivo all' Assemblea della Figc sulla riforma dello statuto.