Bologna, ufficiale: esonerato Mihajlovic

LA DECISIONE

La decisione al termine del vertice con la dirigenza, il tecnico serbo paga un avvio complicato in campionato

Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. L'ufficialità dell'esonero è arrivata al termine del confronto con la dirigenza tenutosi nella mattinata di martedì a Casteldebole, che non ha portato a un accordo sulla risoluzione anticipata. Il tecnico serbo paga un avvio abbastanza stentato in campionato, dove i rossoblù hanno conquistato appena tre punti, frutto di altrettanti pareggi, nelle prime cinque giornate, ritrovandosi ai margini della zona retrocessione, davanti solo alla Sampdoria e alle tre neopromosse Lecce, Cremonese e Monza.

Per Miha si chiude così un'esperienza cominciata nel gennaio del 2019, quando era subentrato a Filippo Inzaghi. Ora la squadra sarà affidata al tecnico della Primavera, Luca Vigiani, ma la società è già al lavoro per trovare un sostituto: tra i nomi in lista ci sono quelli di Claudio Ranieri, Paulo Sosa e Thiago Motta.

In tre anni e mezzo Mihajlovic ha sempre portato la squadra a salvezze tranquille, ma non è mai riuscito in quel salto di qualità che i Saputo si attendevano. Il miglior piazzamento resta il 10° posto della stagione 2018/19, quella da subentrato.