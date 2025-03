Bologna, si fermano Lykogiannis e De Silvestri

A due giorni dalla trasferta di Venezia, che segna la ripresa del campionato, Vincenzo Italiano riabbraccia quasi tutti i suoi nazionali: rientrati Ferguson, Fabbian, Moro, Freuler e Skorupski, oggi è stata la volta di Ndoye, Aebischer e Holm. All'appello mancano Dominguez e Lucumi, destinati a rientrare in gruppo domani, giorno di rifinitura. Difficilmente tornerà in gruppo Castro, che rientrerà nel pomeriggio dall'Argentina con una caviglia da valutare, dopo una contusione che lo ha costretto alla tribuna nella sfida tra Argentina e Brasile: il numero nove sarà comunque squalificato contro il Venezia, con Dallinga che dovrebbe prendere il suo posto, Italiano attende di capire se l'argentino potrà essere a disposizione per la semifinale di andata con l'Empoli in programma mercoledì e per la sfida di campionato con il Napoli del prossimo fine settimana o se per l'attaccante si renderà necessario lo stop. Intanto nella giornata di ieri, non si sono allenati Lykogiannis, per un trauma distorsivo della caviglia destra e De Silvestri a causa dell'influenza: si va quindi verso una linea difensiva composta da Calabria, Beukema, Casale e Miranda.