Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Bologna: rientrano i nazionali, terapie per Immobile e Sulemana

10 Set 2025 - 18:40

Con una nota ufficiale sul proprio sito, il Bologna ha dato aggiornamenti su allenamenti e condizioni del gruppo squadra: come si legge nel comunicato, sono rientrati i nazionali italiani (Fabbian e Orsolini) e insieme a loro anche Ferguson, Freuler e Vitik. Ancora allenamento differenziato per Holm e Casale. Alle prese con le terapie, invece, Ciro Immobile e Sulemana. Di seguito la nota ufficiale: 

Proseguono gli allenamenti dei rossoblù verso #MilanBFC di domenica. Per i ragazzi di Italiano attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto. Rientrati in città Giovanni Fabbian, Riccardo Orsolini, Lewis Ferguson, Remo Freuler, Nikola Moro, Massimo Pessina e Martin Vitik dopo gli impegni con le rispettive Nazionali.

Emil Holm e Nicolò Casale hanno svolto lavoro differenziato. Palestra per Tommaso Pobega e terapie per Ciro Immobile e Ibrahim Sulemana.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:54
DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

01:16
DICH VARDY PRESENTAZIONE 10/9 DICH

Vardy: "Ho scelto la Cremonese perché mi ricordava il Leicester"

00:19
MCH VARDY A CREMONA 10/9 MCH

L'entusiasmo di Cremona per Vardy

01:28
DICH BACCAGLIANI SU TATUAGGIO PALERMO (2017) SRV

Morto Baccaglini, il presidente con il Palermo tatuato sul cuore

04:28
INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

01:18
Konè, un valore aggiunto

Konè, un valore aggiunto

01:29
Sabato Fiorentina-Napoli

Sabato Fiorentina-Napoli

01:29
Yildiz punta l'Inter

Yildiz punta l'Inter

01:29
Juve-Inter con una novità

Juve-Inter con una novità

01:51
Sucic brucia le tappe

Sucic brucia le tappe

01:48
La Norvegia ne segna 11

La Norvegia ne segna 11

05:35
CLIP BACCAGLINI - UN PRESIDENTE IENA - LE IENE 2017 SRV

Baccaglini, una "Iena" presidente: "Mi tatuo il logo del Palermo"

01:32
Un Pisa al...Cuadrado

Un Pisa al... Cuadrado

01:32
Da Krol a Beukema

Napoli olandese da Krol a Beukema

01:52
Milan: dilemma attacco

Milan: che dilemma l'attacco

01:54
DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

I più visti di Calcio

Palermo, trovato morto l'ex presidente Paul Baccaglini: ipotesi suicidio per l'ex Iena

SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

Decisivo dalla panchina

Vlahovic, il subentrato che fa la differenza

DICH MODRIC POST CROAZIA-MONTENEGRO DICH

Modric esclusivo: "La nostra generazione è irripetibile"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:32
Mondiali 2026: al via prime procedure per vendita biglietti
20:10
La confessione di Mbappé: "Non ho il diritto di fallire"
19:03
Fiorentina-Napoli, 300 i biglietti per il settore ospiti
19:00
Football Manager 26 arriva il 4 novembre
19:00
Lazio: affaticamento per Rovella, in dubbio per il Sassuolo