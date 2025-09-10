Bologna: rientrano i nazionali, terapie per Immobile e Sulemana

Con una nota ufficiale sul proprio sito, il Bologna ha dato aggiornamenti su allenamenti e condizioni del gruppo squadra: come si legge nel comunicato, sono rientrati i nazionali italiani (Fabbian e Orsolini) e insieme a loro anche Ferguson, Freuler e Vitik. Ancora allenamento differenziato per Holm e Casale. Alle prese con le terapie, invece, Ciro Immobile e Sulemana. Di seguito la nota ufficiale: