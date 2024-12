Dopo la pausa natalizia, il Bologna riprenderà ad allenarsi giovedì 26 dicembre in vista della sfida con il Verona fissata per quattro giorni più tardi. In quell'occasione, scrive Il Resto del Carlino, saranno valutate le condizioni di Ndoye. Possibile il rientro in gruppo dello svizzero: da capire se potrà essere titolare o meno contro gli scaligeri.