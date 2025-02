Bologna, Ndoye: "Concesso troppo al Parma, ora testa al Milan"

"È stata una partita difficile per noi: abbiamo concesso troppo, abbiamo commesso troppi errori e alla fine li abbiamo pagati. Dopo il primo gol loro si sono chiusi e abbiamo fatto fatica a trovare spazio. Io personalmente ho cercato la profondità, ma non sono riuscito a essere pericoloso. Alcune decisioni arbitrali sicuramente hanno acceso il nostro nervosismo, ma questa non può essere una scusa. Alla fine è lui che prende le decisioni. Noi dobbiamo accettarle, d'accordo o no. Questo è il calcio: oggi è andata malissimo, ma ora dobbiamo concentrarci sul Milan". Così l'attaccante svizzero del Bologna, Dan Ndoye, dopo la sconfitta contro il Parma.