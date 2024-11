BOLOGNA-MONACO: TIFOSI FRANCESI AGGREDITI, DUE FERITI

Circa 70 tifosi del Monaco sono stati aggrediti ieri sera al termine della sfida di Champions League che ha visto i monegaschi superare 1-0 il Bologna in casa. Mentre si recavano in hotel, i supporter francesi sono stati presi di mira dagli ultras di casa muniti di bastoni e cinghie. L'immediato intervento della Polizia ha fatto sì che l'aggressione non proseguisse: gli agenti hanno fermato subito uno dei responsabili. Successivamente sono state individuate altre sei persone: il bilancio finale è di due feriti.