Lazio verso Bologna, Sarri recupera Romagnoli

La Lazio è volata verso Bologna con l'intento di proseguire la striscia vincente che ha portato i biancocelesti a battere prima il Sassuolo e poi il Milan. Sull'aereo decollato dalla Capitale ha preso posto anche Alessio Romagnoli, che ha ormai smaltito l'infortunio e si candida quindi per riprendere il proprio posto al centro della difesa.