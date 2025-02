Bologna, Italiano perde anche Odgaard

Il Bologna è tornato ad allenarsi questa mattina dopo il giorno libero seguito alla vittoria in Coppa Italia con l'Atalanta, che ha dato il pass per le semifinali. Odgaard, vittima di un risentimento muscolare, è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro: i tempi di recupero previsti sono di quattro settimane, con Italiano che dovrà rinunciare al trequartista danese contro Lecce, Torino, Parma, Milan, Cagliari e Verona. Out a Lecce, domenica alle 18, pure Orsolini e Ferguson.