Bologna, Italiano: "Dell'Atalanta non mi fido ma Bologna è maturo"

"Speriamo che Castro risolva in fretta il problemino al piede con cui è tornato dalla nazionale. Se lo sta trascinando, al momento non è al massimo e Thijs Dallinga sta sfruttando occasione. Santi è uno che anche a mezzo servizio è un animale, un uomo squadra, ma nel momento in cui si sta trascinando un problema bisogna valutare se mandare in campo uno al 3 per cento o un altro che possa andare più forte". Così il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. "La partita racconta che in questo momento ci si gioca un posto di alta classifica e quando è così la sfida è per forza molto difficile. Non mi fido dell'Atalanta, solo a Firenze non è stata arrembante come al solito mentre con Lazio e Inter il filo tra vittoria e sconfitta è stato sottile, è una squadra che può far male, ma se vogliamo stare in quelle zone di classifica dobbiamo fare prestazione di livello e avere una grande continuità di risultati. Abbiamo un calendario pesante e tosto, contro chiunque andremo ci sarà da giocarsi qualcosa, ma ho una squadra matura: ci vorrà supporto di tutti, chi parte, chi subentra e questo deve fare la differenza".