Bologna, Italiano: "Contento per la reazione dopo i 2 ko, siamo in crescita"

Vincenzo Italiano, ai microfoni di Sky Sport, non nasconde la grande soddisfazione per il tris rifilato al Venezia. "Sono contento della reazione dopo le due sconfitte consecutive, è lì che si vede la squadra, si vede il carattere - ha dichiarato l'allenatore del Bologna -. Sono contento per i gol di Ndoye, finalmente, e per Orso che è entrato e ha fatto gol e assist. Al di là della gara con la Lazio, siamo in crescita. Ci prepariamo benissimo per la partita di Coppa Italia (contro il Monza, ndr)".