L'Atalanta toglie Cuadrado dal gruppo whatsapp: il colombiano ci ride sopra e saluta

Incidente divertente per Cuadrado e l'Atalanta. "Ragazzi volevo salutarvi maaa Mirco mi ha cancellato dal gruppo. GRAZIE di tutto. Ed è stato un anno bellissimo con un obiettivo raggiunto Champions. GRAZIE Atalanta, grazie ai tifosi bergamaschi in bocca al lupo per tutto e tante benedizioni". Questo il saluto di Cuadrado ai suoi compagni di squadra: un saluto carico di ironia e affidato ad Instagram, vista l'impossibilità di raggiungere gli altri giocatori sul gruppo della squadra.