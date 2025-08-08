Logo SportMediaset
Calcio

Bologna, i convocati per l'amichevole con lo Stoccarda. Ferguson out

08 Ago 2025 - 14:13

Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani nell'amichevole contro lo Stoccarda. Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Casale, Corazza, De Luca, De Silvestri, Holm, Ilic, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Posch, Tomasevic, Vitik. Centrocampisti: Fabbian, Freuler, Labedzki, Moro, Nordvall, Pobega. Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Karlsson, Immobile, Odgaard, Orsolini, Toroc. Lewis Ferguson, in seguito a un risentimento accusato in allenamento, ha riportato una lesione di primo grado al polpaccio sinistro. Nei prossimi giorni svolgerà terapie e allenamento differenziato. I tempi di recupero sono di circa tre settimane.

